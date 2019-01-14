РИАМО - 14 янв. Следователи УВД по Восточному округу Москвы направили в суд уголовное дело о покушении на сбыт марихуаны участником организованной группы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Мужчину ранее задержали на 105-м километре МКАД. В ходе досмотра его авто оперативники обнаружили около 430 граммов марихуаны. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.