РИАМО - 14 янв. Следователи УВД по Восточному округу Москвы направили в суд уголовное дело о покушении на сбыт марихуаны участником организованной группы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Мужчину ранее задержали на 105-м километре МКАД. В ходе досмотра его авто оперативники обнаружили около 430 граммов марихуаны. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
«В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.
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