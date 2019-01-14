РИАМО - 14 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников средств массовой информации Подмосковья с Днем российской печати и пожелал успехов в их деятельности, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части глава региона поздравил представителей средств массовой информации региона с профессиональным праздником – Днем российской печати.

«Хочу поздравить с профессиональным праздником средства массовой информации, редакторов, журналистов, которые работают в Подмосковье. В регионе богатые традиции, ряд газет уже издается более чем сто лет. Хочу пожелать успехов в вашей деятельности, максимально открыто освещать жизнь в Подмосковье - для нас это имеет очень большую ценность и важность», — сказал Воробьев.

День российской печати отмечается 13 января. В этот день в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».