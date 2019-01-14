РИАМО – 14 янв. В ритуальном зале на Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с председателем центрального совета ветеранов МЧС России и бывшим замначальника гражданской обороны СССР генерал-лейтенантом Дмитрием Михайликом, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Пришедших проститься оказалось больше, чем может вместить ритуальный зал. Около 20 человек осталось ждать очереди для возложения цветов в холле Троекуровского кладбища.

Цветов принесли так много, что их не удалось поместить у подножия гроба. Офицеры МЧС, дежурившие рядом, несколько раз уносили растения.

После завершения церемонии прощания Михайлика похоронят на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Михайлик скончался 11 января в возрасте 98 лет.

Он родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Всю свою жизнь Михайлик посвятил военной службе.

В советскую эпоху он был заместителем начальника гражданской обороны СССР. После этого Михайлик свыше 25 лет возглавлял центральный совет ветеранов МЧС.

В годы Великой Отечественной войны Михайлик прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях.

За героизм, смелость, долгую и безупречную службу Михайлик награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.