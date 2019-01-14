РИАМО - 14 янв. Для электромобилей в России могут ввести зеленые номера, это будет одним из шагов к популяризации данного вида транспорта, сообщает в понедельник РИА Новости.

«По словам советника одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина, эта инициатива уже одобрена «Автонето» и станет началом «масштабной работы по популяризации электромобилей», а также сделает экологичный транспорт узнаваемым», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта.

«В частности, развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков – первый шаг в этой работе», – дополнил Малкин.

Предполагается, что предложение о введении зеленых номеров в скором времени направят для согласования в Минтранс и МВД, уточнил он.

По данным собеседника агентства, продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70%.

«Однако в России тренд на зеленый транспорт только набирает обороты», – подчеркнул он.

Малкин считает, что это связано с тем, что в стране мало зарядных станций, таким образом высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями.