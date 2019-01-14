РИАМО - 14 янв. В столице 14 и 15 января атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба и до 728 миллиметров ртутного столба соответственно, метеочувствительных людей призвали особенно внимательно относиться к своему здоровью, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Столица находится во власти огромного и обширного североатлантического циклона, что и стало причиной очень низкого атмосферного давления. Сегодня оно составляет 729 миллиметров ртутного столба (972 гектопаскаля), а во вторник еще чуть понизится до 728 миллиметров (971 гектопаскаль)», — говорится в сообщении.

Рекорды по атмосферному давлению не обновятся, но эти значения будут блики к ним. Метеочувствительным людям следует в предстоящие пару дней очень внимательно отнестись к своему здоровью.

Рекорд для 14 января составляет 720 миллиметров ртутного столба и был зафиксирован в 1948 году, 15 января — 719 миллиметров ртутного столба и тоже в 1948 году.