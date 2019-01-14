РИАМО - 14 янв. В Московской области уже свыше 23,6 тысячи многодетных семей обеспечены земельными участками, всего около 37,9 тысячи семей стоят на учете на получение участка, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«На сегодняшний день земельными участками в Подмосковье обеспечено 23 649 многодетных семей», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего 37,9 тысячи подмосковных многодетных семей поставлено на учет на получение земельного участка. Таким правом обладают семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов.

Как напоминается в материале, право на получение бесплатного земельного участка для таких семей установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году, порядок предоставления участка устанавливается региональным законодательством.

«Для получения участка необходимо заполнить заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг https://beta.uslugi.mosreg.ru/services/14843 или обратиться в администрацию муниципального образования», – уточняется в сообщении.

Сегодня в Подмосковье проживает более 75 тысяч многодетных семей, им предусмотрено свыше 30 мер социальной поддержки за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.