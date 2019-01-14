РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. С 1 января с региональных и муниципальных дорог Люберец вывезли 1 622 кубометров снега, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 1 января в городском округе Люберцы проводились ежедневные работы по содержанию территорий в зимний период. В уборке задействовали 186 человек и 94 единицы спецтехники. С муниципальных дорог вывезли 680 кубометров снега, с региональных – 942 кубометра», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в ночь на 14 января вывезли снег с Панковской эстакады. Ружицкий пояснил, что в минувшие выходные дорожные службы трудились в усиленном режиме.

«Сотрудники ГИБДД с 1 января выявили в Люберцах 362 нарушения ПДД. Эвакуировано 58 автомобилей. Инспекторы выписали штрафы на сумму 384 тысячи рублей», – заключил Ружицкий.