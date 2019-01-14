РИАМО - 14 янв. На станции метро «Перово» Калининско-Солнцевской линии столичной подземки женщина из Подмосковья попала под прибывающий поезд, пострадавшая была направлена в НИИ Склифосовского, сообщил РИАМО в понедельник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 10:10 на станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 68-летняя москвичка, уроженка Московской области, оказалась на жестком пути под прибывающим электропоездом», - сказал Мышляев.

По его словам, заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но поезд по инерции накрыл потерпевшую. Сотрудники УВД на метрополитене оперативно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Напряжение с жесткого пути было снято в 10:12, затем потерпевшую извлекли с жесткого пути в 10:25 и доставили в комнату полиции для оказания первой медицинской помощи, в 10:32 напряжение и движение поездов были восстановлены.

«Медики после осмотра пассажирки поставили предварительный диагноз - ушибленная рана головы, ушибы и растяжение мягких тканей. Пострадавшая была направлена в НИИ Склифосовского для оказания более квалифицированной медицинской помощи», - уточнил Мышляев.

Он добавил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что женщина самостоятельно шагнула с платформы под прибывающий электропоезд.

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения. Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Калининско-Солнцевской линии», - заключил Мышляев.