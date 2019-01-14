РИАМО – 14 янв. Правоохранительные органы проверяют московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» после анонимных звонков с угрозой минирования, передает РИА Новости.

«Поступили анонимные звонки с угрозой минирования трех аэропортов Москвы – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», проводится проверка», – отмечается в сообщении.

По сведениям агентства, эвакуация персонала и пассажиров пока не проводится

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