РИАМО – 14 янв. Правоохранительные органы проверяют московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» после анонимных звонков с угрозой минирования, передает РИА Новости.
«Поступили анонимные звонки с угрозой минирования трех аэропортов Москвы – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», проводится проверка», – отмечается в сообщении.
По сведениям агентства, эвакуация персонала и пассажиров пока не проводится
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