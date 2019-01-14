РИАМО - 14 янв. Годовалая девочка погибла в результате падения шкафа в Лотошинском районе Подмосковья, родителям необходимо внимательно следить за детьми и правильно устанавливать мебель в квартире, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В минувшую пятницу в Лотошинском районе погибла годовалая малышка. На девочку упал платяной шкаф. В момент трагедии мама находилась рядом, отвлеклась на беседу с родственницей и не видела, как это произошло. Семья полная, благополучная, есть еще один ребенок», – написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, подобные трагедии происходят ежегодно.

«Я еще раз призываю всех родителей быть внимательнее, правильно устанавливать мебель, бытовую технику и электронику, самим проверять их устойчивость, крепить к стенам специальными кронштейнами», – отметила детский омбудсмен.