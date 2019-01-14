РИАМО - 14 янв. В районе Мневниковской поймы в Москве до конца 2019 года планируют возвести балочный мост с пролетом более чем 200 метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Балочный мост является последним участком Северо-Западной хорды. С его вводом в эксплуатацию в конце года будет завершен весь проект этой скоростной магистрали», – сказал заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что объект будет иметь по три полосы движения в каждом направлении.

«В настоящее время строители возвели опоры на обеих сторонах реки. На очереди пролет через сам канал имени Москвы. Пролет над водой порядка 200 метров, поэтому для монтажа бетонных блоков строители используют гигантские краны грузоподъемностью 750 тонн», – дополнил заместитель мэра.

Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, а также Южную рокаду, входящие в четвертое «хордовое» кольцо Москвы, планируется полностью ввести в эксплуатацию к 2021 году.