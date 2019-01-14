РИАМО - 14 янв. Движение транспорта ограничат с 18 января по 21 апреля в связи с продлением сроков строительных работ на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с продлением сроков строительных работ на Молодогвардейской улице от дома 54, строение 6 до дома 61, корпус 2 с 18 января по 21 апреля», – отмечается в сообщении.
Как уточняется в материале, движение будет ограничено круглосуточно на одной полосе в каждом направлении.
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