РИАМО - 14 янв. Движение транспорта ограничат с 18 января по 21 апреля в связи с продлением сроков строительных работ на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с продлением сроков строительных работ на Молодогвардейской улице от дома 54, строение 6 до дома 61, корпус 2 с 18 января по 21 апреля», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, движение будет ограничено круглосуточно на одной полосе в каждом направлении.