РИАМО - 14 янв. Аэропорты Московского авиационного узла «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» работают штатно в условиях снега, сообщили РИАМО в понедельник представители воздушных гаваней.

«В «Домодедове» видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 3,8 тысячи метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

Аэропорт «Шереметьево» также выполняет рейсы по расписанию.

«Аэропорт работает в штатном режиме», - отметил сотрудник пресс-службы.

Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» тоже работают по расписанию.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до 0 градусов, возможна метель. В течение понедельника в регионе выпадет до трех сантиметров снега, что составляет чуть больше 2% от месячной нормы осадков.