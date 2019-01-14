РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. В подмосковных Люберцах с начала текущего года очистили от наледи и сосулек свыше 500 кровель многоквартирных домов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по очистке кровель от снега и наледи. Более 500 кровель уже очистили, всего планируется очистить 831 кровлю», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы по очистке крыш ведут 45 бригад. Их количество планируют увеличить в связи с погодными условиями.

«Хочу отметить качественную работу в данном направлении управляющих компаний «ЛГЖТ», «Содействие», «ЛУК». А вот в поселке Малаховка работа ведется плохо», – заключил Ружицкий.