РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. В многоквартирных домах подмосковных Люберец в нынешнем году установят 130 новых лифтов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В 2019 году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 1058 подъездов. Кроме того, установят 130 лифтов в 39 многоквартирных домах (МКД)», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году также запланировано установить 1 895 камер видеонаблюдения в округе.