РИАМО – 14 янв. Розничный банковский сегмент в России в течение трех лет может перейти в цифровой формат взаимодействия, сложность в этом вопросе связана только с работой судебной системы, сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев.

«В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия. С корпоративным банкингом сложнее», — сказал Поздышев в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Он отметил, что и в сфере корпоративного банкинга через 3-5 лет клиент вряд ли будет приезжать в банк с пакетами документов: есть электронная подпись и удаленная идентификация, а большинство подтверждающих документов можно будет использовать в электронном виде.

«На мой взгляд, единственная серьезная сложность для перевода всего банковского бизнеса в цифровой формат связана с работой судебной системы. В судах требуют либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов, не принимая оцифрованную информацию», — отметил Поздышев.

Зампред Центробанка подчеркнул, что сейчас кредиты можно предоставлять без банковской лицензии и инфраструктуры. Платформы P2Pи P2B кредитования множатся в Сети. Несмотря на риски для инвесторов и кредиторов, это бизнес с масштабом в сотни миллиардов долларов. Эти же интернет-платформы начинают предлагать клиентам «вклады».

По словам Поздышева, если такая система за три-пять лет завоюет доверие потребителей, то розничные клиенты будут размещать деньги на таких платформах так же, как в банках.