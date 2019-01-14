РИАМО - 14 янв. Газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки предлагают устанавливать в новостройках и домах после капремонта, тема безопасного использования газа в домах стала как никогда актуальна после трагедии в Магнитогорске, жертвами которой стали 39 человек, пишет в понедельник газета «Известия».

Соответствующие поправки в законодательство готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ во главе с его председателем Галиной Хованской.

«Все новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, депутат предлагает оснащать газовыми плитами, оборудованными термоэлектрической системой «газ-контроль». Она заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет», – пишет газета.

Дорожную карту по повышению безопасности потребителей бытового газа направили в правительство летом прошлого года, рассмотрят ее в ближайшее время. Изменения в законодательство направлены на профилактику взрывов газа.

По словам Хованской, плиты, оборудованные системой «газ-контроль», становятся острой необходимостью в квартирах, где живут дети, пожилые люди или инвалиды. Эту инициативу уже поддержал «Газпром». ПАО «Газпром» и «Газпром межрегионгаз» направляли в Совет Федерации аналогичное предложение.

«Для потребителей это будет максимально эффективным решением как в плане содержания газового оборудования, так и его технического обслуживания и ремонта», – объяснили в «Газпром межрегионгазе».

Как сообщил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, если цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой, возможно, такое требование стоит ввести. Но при этом в нововведение необходимо внести изменение. К примеру, оснащать таким устройством все плиты, которые продаются в России.

При этом эксперты не исключают, что в таком случае плиты могут подорожать, а часть моделей вовсе уйдет с рынка.

«В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8–9 тысяч рублей, с «газ-контролем» – от 14–15 тысяч», – уточняется в сообщении.

Однако Макрушин отмечает, что газовое оборудование в квартирах – это частная собственность граждан, и заставить людей впускать в свою квартиру какие-то специализированные организации невозможно. По его мнению, гражданин может поменять одну плиту на другую, пригласив любых газовиков – и совсем не обязательно ими будут представители государственных служб.

«Заезжая в новое жилье без отделки, покупатель вправе установить любую плиту по своему усмотрению», – уточняет издание.

Хованская же утверждает, что, действительно, люди могут менять плиты на свой вкус, тем не менее за этим следят контролирующие структуры. Она сообщает, что если появится норма закона, то за нарушения должны последовать санкции.

По словам председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, попасть в квартиру с проверкой достаточно сложно. К тому же сегодня в стране по-прежнему работают сотни тысяч газовых плит, которые не меняли десятилетиями. Кроме того, при капремонте обязанности устанавливать плиты нет, так как они не относятся к общедомовому имуществу.

«Мы предлагаем сделать плиту общим имуществом многоквартирного дома и перенести ответственность по ее обслуживанию на управляющую компанию. Сегодня разработаны правила для специализированных организаций, которые обслуживают газовые трубы, они предполагают заключение с каждым собственником договора на эксплуатацию газовой плиты, но эта работа идет очень слабо», – рассказал Широков.

В апреле прошлого года был принят депутатский законопроект, подразумевающий обязанность заключать единый договор на содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Этот подход поможет повысить безопасность эксплуатации газа в многоквартирных домах. При принятии законопроекта потребители смогут сами выбрать специализированную организацию по обслуживанию.



«Дорожная карта» по повышению безопасности потребителей бытового газа включает и множество предложений Минстроя. К примеру, установка в подъездах анализаторов газа, которые позволяют определить его утечку. Но эту инициативу не поддержали другие федеральные органы исполнительной власти, объяснив тем, что это требует дополнительных расходов.

Также в министерстве строительства РФ предлагают увеличить содержание одорантов в газе, чтобы запах был более явным, соответственно, утечку можно будет заметить раньше.

Но эксперты настаивают на более жестких мерах. К примеру, гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что одоранты – это полумера, объяснимая только экономией.

При этом многие эксперты считают, что замена плит также не может быть единственным решением. Так как взрываются и газовые баллоны, и в трубопроводах происходят утечки газа.

«Почему люди в доме в Магнитогорске не почувствовали запах газа? Возможно, потому что это было не в квартире, а где-то в подъезде. Или в пустой квартире, где мог быть включен газовый кран», – сказала Хованская.

По ее словам, для таких случаев все-таки важно иметь в подъездах анализаторы газа. К примеру, в Европе подъезды домов оснащают системами сигнализации, которые громким звуком предупреждают о чрезмерной концентрации газа.