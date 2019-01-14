РИАМО - 14 янв. Движение поездов на Калининской линии столичной подземки ввели в график после того, как на ветке были увеличены интервалы движения, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Ранее утром в понедельник на «желтой» ветке увеличивали интервалы движения поездов.
«Движение поездов на Калининской линии введено в график», — говорится в сообщении.
Сбой на ветке произошел из-за инцидента с пассажиром.
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