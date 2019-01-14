РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска неизвестные раскидали отраву для собак, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Трагедия произошла в парке «Дубрава». Мой знакомый гулял с кобелем бельгийской овчарки по кличке Алый. Внезапно собаке стало плохо, хозяин в течение 15 минут довез питомца до ветеринарной клиники, но было поздно. Ему сказали, что собаку отравили цианидом, обычно им пользуются догхантеры», – сказала свидетель.

Собак от яда вряд ли что-то спасет, кроме специального глухого или двойного намордника. Владельцы не успевают за короткое время оказать собаке первую медицинскую помощь. Также они не могут уследить, когда и что она может съесть. Приманки бывают разными – кусочек мяса или какая-то вкусняшка, от которой собака, даже дрессированная, не откажется.

По его словам, ранее в парке мужчина 35-40 лет стрелял в собак из травматического пистолета, не обращая внимания на владельцев животных и детей. Возможно, он начал раскидывать отраву.