РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В ходе уборки дворовых территорий и пешеходных зон Подольска коммунальщиками было вывезено 160 кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

«В работах по уборке дворовых территорий и пешеходных зон от снега в городском округе Подольск 13 января были заняты 374 человека и 32 единицы техники. Вывезли 160 кубометров снега, использовали 40,3 кубометра реагентов», – говорится в сообщении.

На территории округа в уборке мусоросборных площадок от мусора было задействовано 34 единицы техники. Проведена очистка 27 кровель.