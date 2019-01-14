РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Глава городского округа Подольск Николай Пестов посетил рождественский праздник воскресной школы Троицкого собора, в котором приняло участие более 60 детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Рождественский праздник воскресной школы Троицкого собора городского округа Подольск прошел в концертном зале администрации. Зал был полон, на представление пришли родители учеников школы, православной гимназии, преподаватели, помощники, прихожане храма разных возрастов.

«В рождественском спектакле приняли участие более 60 учеников воскресной школы. Многие из них сшили яркие костюмы вместе с родителями. Красивые песни и поэтические строчки, летящий, словно невесомый, танец воспитанниц хореографической школы «Фантазия», добрые чувства и улыбки подарил этот праздник всем гостям. Среди них был глава городского округа Подольск Николай Пестов», – говорится в сообщении.

По словам педагога воскресной школы Ксении Ганабы, самым маленьким артистам было по пять лет, самыми старшими стали выпускники школы. Дети рассказывали о событиях Рождества, о том, что произошло в Вифлееме более 2000 лет назад. По сюжету спектакля дети находят на чердаке своего дома старинную Библию, а действие происходит в королевстве, где Рождество праздновать запрещено. Из Библии они узнают о смысле праздника.

«Хочу порадоваться тому, что вместе с вами был участником праздника, который организовали не профессиональные актеры, а учащиеся воскресной школы Троицкого собора и его молодежный актив. Я очень надеюсь, что те добродетели, которые написаны на картонных сердечках в руках самых маленьких участников – любовь, терпение, милосердие, снисхождение, доброта – войдут в сердца всех, кто присутствует здесь, и будут идти с вами по жизни», – сказал Пестов.

Со словами напутствия обратился к детям и их родителям, педагогам и помощникам воскресной школы и гимназии настоятель Троицкого собора города Подольска протоиерей Александр Ганаба. Он пожелал всем доброго здоровья, благословения Божия, радости, и чтобы всех хранили милосердный Господь и Матерь Божия.