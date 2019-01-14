РИАМО - 14 янв. В подмосковных Химках ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который сможет принимать до 38 человек в смену, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В городе Химки в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Финансирование проекта по строительству данного комплекса осуществлялось за счет средств областного и муниципального бюджетов», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Спорткомплекс расположен по адресу: Московская область, Химки, микрорайон Подрезково, пересечение улицы Транспортная и улицы Школьная. Новый ФОК сможет принимать до 38 человек в смену. Будет создано до 20 новых рабочих мест.

Общая площадь 1-2-этажного здания составляет порядка 2,4 тысячи квадратных метров. В состав комплекса входят универсальный спортзал с местами для зрителей, зал единоборств, тренерские помещения, командные раздевалки с душевыми, гардеробная, медицинская комната, а также технические и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы в виде скамеек и урн. Для посетителей оборудована наземная автостоянка, в том числе имеются машино-места для маломобильных групп населения.