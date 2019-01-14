РИАМО - 14 янв. В жилом комплексе в Рязанском районе столицы на месте бывшей промзоны «Грайвороново» завершили первый этап благоустройства пешеходного бульвара, протяженность благоустроенного участка составила 340 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщик жилого комплекса «Кварталы 21/19» завершил благоустройство пешеходного бульвара на участке вдоль домов первой и второй очередей жилого комплекса», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Протяженность благоустроенного участка – 340 метров. Длина всего бульвара составит 860 метров. Сейчас на бульваре организовали широкую прогулочную зону, пространства для отдыха, детские площадки, зону со спортивными тренажерами для занятия воркаутом, ландшафтный парк, который раскинулся на специально созданных холмах.

Летом здесь высадили более 200 крупномерных деревьев и 12,5 тысяч кустов, и уложен рулонный газон. Видовой состав растений был подобран для создания декоративного эффекта в течение всего года. В весенне-летний период внимание жителей привлекают декоративные вишни и каштаны. Зимой и осенью на первый план выходят хвойные породы, сосны и ели.

Строительство жилого комплекса осуществляется на месте бывшей промышленной зоны «Грайвороново». Благоустройство пешеходного бульвара обеспечит удобный доступ жителей Рязанского района столицы к станции метро «Стахановская». Жилой комплекс расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 6а. Девелопером проекта является компания «ВекторСтройФинанс».

«Не каждый жилой комплекс в столице может похвастаться наличием собственной рекреационной зоны. Так, на сегодняшний день в старых границах города реализуется не более 50 жилых комплексов, которые располагают собственными зелеными зонами или находятся в непосредственной близости от городских зеленых объектов. Из них не более 10 имеют в своем составе набережные, бульвары или аллеи. Наш бульвар – одно из важнейших конкурентных преимуществ, повышающих престиж ЖК «Кварталы 21/19», — отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Под создание рекреационной зоны застройщик выделил территорию площадью 3 гектара. Объем инвестиций в строительство всего бульвара, по информации застройщика, оценивается в 250 миллионов рублей, на благоустройство первого участка потрачено более 100 миллионов рублей. Строительство бульвара происходит поэтапно по мере ввода в эксплуатацию кварталов.