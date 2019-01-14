РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Пожарные подмосковных Люберец с 1 января текущего года потушили 16 возгораний, 10 из них на территории городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«С 1 по 14 января пожарные выезжали 46 раз, участвовали в ликвидации 16 пожаров, 10 из них произошли в Люберцах, пять - в жилом секторе, из них два в частных жилых домах, один в бане, один в квартире, один в подвальном помещении», – сказал Иванов.

Он добавил, что также был один пожар в бытовке и сгорело три автомобиля. Также Иванов отметил, что 13 января произошел пожар в ангаре на территории бывшего завода Ухтомского.

«Шесть раз оказывали помощь коллегам из соседних гарнизонов. Экипаж спасателей выезжал 12 раз, из них три – на оказание помощи в ликвидации последствий пожаров. Серьезных происшествий не было», – заключил Иванов.