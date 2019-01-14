РИАМО - 14 янв. В поселке Коммунарка Троицкого округа столицы столицы ребенок упал в открытый люк на улице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Поступила заявка о падении ребенка в люк. Информацию подтверждаем», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помощь спасателей не понадобилась, так как ребенка вытащили очевидцы до прибытия пожарно-спасательных отрядов.

Ранее СМИ сообщили, что ребенок упал в люк на улице Бачуринская в поселке Коммунарка.

В Домодедове ребенок погиб под колесами отцовской машины>>