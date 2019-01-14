РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Инспекторы ГИБДД Люберец разыскивают водителя, который в ночь на понедельник сбил девушку во дворе дома в деревне Марусино и скрылся, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В понедельник в 00:30 неизвестный водитель во дворе дома №33, корпуса 12 на Заречной улице в деревне Марусино сбил 29-летнюю девушку, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу Люберец с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Очевидцев происшествия просят сообщить информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49.