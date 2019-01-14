РИАМО - 14 янв. В подмосковном Домодедове произошло столкновение пассажирской «Газели» и легкового такси, в результате происшествия пострадали три человека, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Вчера в городском округе Домодедово столкнулись пассажирская «Газель» и легковое такси. Пострадали трое человек. Среди них двое детей», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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