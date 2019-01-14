РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. В полицию подмосковных Люберец с 1 января текущего года поступило 2,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации.

«С начала года (2019 года – ред.) в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2,5 тысячи обращений. По ним возбудили 35 уголовных дел, из них 28 раскрыли по «горячим следам», – сказал Романцев.

Он пояснил, что личный состав МУ МВД работал в усиленном режиме. По словам Романцева, в новогодние праздники было много семейных скандалов.

Романцев добавил, что за две недели произошло свыше 200 ДТП, в них пострадали 20 человек.