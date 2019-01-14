РИАМО - 14 янв. На северо-востоке столицы около Дмитровского шоссе возведут новый культурно-досуговый центр общей площадью около 16,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новая точка притяжения появится вблизи Дмитровского шоссе. Внутри культурно-досугового центра будут два больших зала для выставок, фондохранилище и реставрационный отдел, а также кафе, книжный салон, помещения для кружков, кинозалы, комната матери и ребенка, помещения для настольных игр, зона отдыха с зимним садом, интернет-кафе», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В четырехэтажном центре будут два подземных этажа – на одном будет паркинг на 68 машино-мест, на втором – мойка для машин и выставочные площади. В центре здания предусмотрен большой атриум, связь между уровнями будет осуществляться с помощью лифтов. Снаружи – отделка керамогранитными плитами оранжевого и графитового цветов. Большая часть фасадов будет иметь панорамное остекление.

Центр будет располагаться вблизи Дмитровского шоссе, с него же будет организован съезд. Точный адрес объекта: внутригородское муниципальное образование Северное, микрорайон 9, корпус 25.

На участке предусмотрена гостевая автостоянка на восемь машино-мест для инвалидов. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь сделают цветники, проложат пешеходные дорожки, установят лавочки.

Проектировщик – ООО «Инжстройпроект». Заказчик – ООО «Эльбрус».