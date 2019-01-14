РИАМО - 14 янв. Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в жилом доме на западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Вечером 13 января на лестничной площадке между 9-м и 10-м этажами жилого дома по улице Заречной обнаружено тело женщины на вид 35–40 лет без внешних признаков насильственной смерти. Давность наступления смерти около 8 часов до момента обнаружения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Предварительно установлено, что женщина не имела постоянного места жительства. В настоящее время устанавливается личность погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, добавила она.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила собеседник агентства.