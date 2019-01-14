РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 13 января в 04:25 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, Новомилетское шоссе, владение 2», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек.

Информации о пострадавших нет.