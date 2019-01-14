РИАМО – 14 янв. Катавшийся с горки на резиновой «ватрушке» 28-летний мужчина врезался в дерево и скончался от полученных травм головы в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел днем 13 января в селе Немчиновка Одинцовского района.
«Мужчина 1990 года рождения врезался в дерево, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом оснований черепа», – говорится в сообщении.
Пострадавший впал в кому второй степени и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
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