РИАМО - 14 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» в понедельник утром задержали и отменили 39 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» восемь рейсов задержали, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» девять рейсов задерживаются. Во «Внукове» шесть рейсов задерживаются, еще шесть отменены.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани задерживается один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до 0 градусов, возможна метель.