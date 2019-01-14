РИАМО - 14 янв. В течение понедельника в Москве и Подмосковье выпадет до трех сантиметров снега, что составляет чуть больше 2% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За ночь выпало меньше миллиметра осадков – 0,3 миллиметра. В течение дня, по прогнозам, выпадет примерно два-три сантиметра снега. Всего за день выпадет около одного миллиметра осадков, что составляет примерно чуть больше 2% от месячной нормы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент высота снежного покрова составляет 35 сантиметров, что выше нормы на девять сантиметров.

В понедельник в Московском регионе будет облачная погода и до 0 градусов, возможна метель, атмосферное давление понизится и будет существенно ниже нормального. Умеренный ветер южных румбов усилится местами до 15 метров в секунду и поднимет метель. Относительная влажность воздуха около 80%.