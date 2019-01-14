РИАМО - 14 янв. Наступившая неделя в Москве и Подмосковье принесет теплую и облачную погоду, во все дни ожидается небольшой снегопад, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Неделя будет теплая. Вчера подошел теплый атмосферный фронт, <…> вся неделя будет облачная. Только на выходных переменная облачность, немного выглянет солнце. Все дни будет идти небольшой снег», – сказал Цыганков.

Он добавил, что ночные температуры в начале недели зафиксируются на отметке от минус четырех до минус шести градусов, в четверг столбик термометра может зафиксироваться на отметке в минус 11 градусов, к субботе снова ожидается потепление, температура воздуха может подняться до минус восьми градусов.

В понедельник дневная температура воздуха будет составлять от минус одного до минус трех. Во вторник потеплеет – температура зафиксируется на отметке от плюс одного до минус четырех. Со среды и до конца рабочей недели ожидается температура от минус трех до минус пяти.

Ветер ожидается юго-западного направления с порывами до 17 метров в секунду.