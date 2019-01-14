РИАМО - 14 янв. Представители министерства иностранных дел Японии объяснили «отмену» пресс-конференции после переговоров в Москве, отметив, что не отказывались от брифинга, сообщает в понедельник Газета.ru.

Ранее в министерстве иностранных дел России удивились тому, что Япония не готова проводить брифинг после переговоров.

«Представители МИД Японии заявили, что японская сторона не отказывалась от проведения пресс-конференции по итогам переговоров в Москве», – говорится в сообщении.

Тем не менее власти Японии считают, что подобная конференция неуместна.

Ранее МИД России озвучил основное условие для решения проблемы мирного договора с Японией – им должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Проблема Курильских островов долгие годы является одной из самых острых в отношении двух стран. После Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Территориальные претензии Японии являются причиной того, что между странами до сих пор не заключен мирный договор.