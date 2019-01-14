РИАМО - 14 янв. Масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму около 4 миллиардов рублей, все ремонтные работы планируется завершить к 2020 году, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Как уточняется в материале, изменения, внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), пятикратно повышают (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей) ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации.

«Согласно ФАИП, в 2019 году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду будет потрачено 2,381 миллиарда рублей, а в 2020 году – еще 1 миллиард рублей, тогда же стройка должна завершиться. Еще 2,85 миллиарда рублей будет вложено до конца 2021 года в строительство восьмиэтажного корпуса Совета Федерации (СФ) на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке», – говорится в материале.

По данным ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам Госдумы и СФ ушло 57 миллионов рублей и 60 миллионов рублей соответственно.

Ремонтом обеих палат российского парламента занимаются в управлении делами президента РФ. При этом стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись.

Новое здание СФ собирались сдать в 2020 году, потратив на него 1,69 миллиарда рублей, теперь стройку продлили на год, дополнительно выделив на нее 1,16 миллиарда рублей.

В начале 2018 года на перестройку зала пленарных заседаний, прилегающих зон и крыши Госдумы собирались потратить около 705 миллионов рублей и завершить работы в том же году, но позже было решено провести более глобальный ремонт. К объектам перестройки, кроме зала заседаний и крыши, добавились столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария