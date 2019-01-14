РИАМО - 14 янв. Железнодорожники оперативно принимают меры по сокращению опоздания электричек, задержанных в понедельник утром из-за сбоя энергоснабжения на Казанском направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Как уточняется в материале, интервал движения увеличен из-за возникших проблем на внешнем источнике электроснабжения, из-за чего на небольшой промежуток времени пропадало напряжение на нескольких участках.

«В настоящее время на участке энергообеспечение работает в штатном режиме. Диспетчеры МЖД работают с каждым задержанным поездом, чтобы сократить опоздание и ввести в график», – отмечается в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Также за расписанием пригородных поездов можно следить в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте компании.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», – заключается в материале.