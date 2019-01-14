РИАМО - 14 янв. Столичные полицейские задержали 25-летнего мужчину, который до смерти избил знакомого во время пьяной ссоры, после чего похитил из его квартиры перфоратор, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Очевидцы сообщили о трупе в квартире дома на улице Кантемировская, 3. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело безработного мужчины 1971 года рождения с многочисленными ссадинами и кровоподтеками.

«Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1993 года рождения, который после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим нанес ему телесные повреждения, от которых он скончался. После этого из квартиры злоумышленник совершил кражу перфоратора и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).