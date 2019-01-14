РИАМО - 14 янв. Балашиха, Дмитровский округ, Домодедово, Королев, Люберцы, Химки, Шатура, Одинцовский район и Солнечногорск стали лучшими муниципалитетами Подмосковья по новогоднему оформлению в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по информационной политике Московской области.

В ведомстве названы лучшие муниципалитеты Подмосковья по итогам праздничного оформления территории к Новому 2019 году и Рождеству Христову. Итоги оформления территории Московской области к новогодним праздникам подводятся уже в пятый раз.

«В праздничном новогоднем оформлении территории Московской области используются: почти 2 тысячи новогодних елей, более 2 тысяч объемных световых и декоративных конструкций (фонтаны, кареты, шары, арки, инсталляции, фигуры и тому подобное), 12 тысяч световых кронштейнов и декоративных композиций на столбах и в пешеходных зонах», — говорится в сообщении.

Кроме того, для оформления используются 200 километров иллюминационных гирлянд, 5 тысяч флагов и флаговых композиций, 1,4 тысячи поздравительных плакатов и информационных объектов. Комплексно оформлено 2,3 тысячи фасадов зданий и сооружений, украшено световым оформлением более 4 тысяч деревьев.

В этот раз лучшими в новогоднем оформлении территорий признаны Балашиха, Дмитровский округ, Домодедово, Королев, Люберцы, Химки, Шатура, Одинцовский район и Солнечногорск.

Первый заместитель руководителя ГУИП Московской области Александр Менчук 11 января вручил почетные грамоты ведомства представителям отличившихся муниципальных образований Московской области.