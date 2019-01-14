РИАМО - 14 янв. Полицейские задержали 24-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в сбыте крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инспекторы ГИБДД остановили иномарку для проверки документов на стационарном посту, расположенном на 111-м километре автодороги М-4 «Дон».

«В момент проверки документов пассажир воспользовался отсутствием водителя, пересел на его место и попытался скрыться в направлении города Воронежа. В ходе преследования мужчина выбросил полиэтиленовый пакет из окна автомобиля, затем заехал в тупик, после чего был задержан полицейскими», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

В результате осмотра места происшествия обнаружен пакет, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – героином общей массой около 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.