РИАМО - 14 янв. «Мосреставрация» планирует установить таблички с QR-кодами еще на 200 объектах культурного наследия столицы в рамках проекта «Узнай Москву», сообщается на сайте RosTender.info.

На портале «Узнай Москву» появятся новые статьи на русском и английском языках с фотографиями, посвященные историческим зданиям и местам, а также аудиоверсии текстов. Достаточно будет навести камеру мобильного телефона на QR-код, чтобы попасть на страницу объекта на сайте. Таблички с кодами появятся на зданиях и памятниках к декабрю следующего года.

«Мосреставрация» объявила тендер на подготовку предложений по списку объектов в разделах портала «Дома» и «Территории», создание статей с использованием материалов архивов и музеев и изготовление табличек с кодами. Заявки от участников тендера принимаются до 6 февраля, а 11 февраля планируется подвести его итоги и выбрать победителя. Из бюджета Москвы на эти цели выделено 2,9 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

«Узнай Москву» – это совместный навигационно-туристический проект департамента образования, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий Москвы. На данный момент на портале уже собраны описания около 1,7 тысячи домов, 600 памятников, 170 территорий, более 200 исторических личностей. Проект подготовил 25 авторских квестов по столичным улицам.