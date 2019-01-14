РИАМО - 14 янв. Абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения с января 2019 года стали доступны более 50 цифровых каналов, сообщается на официальном сайте мэра города.

Соответствующая договоренность достигнута между городским департаментом информационных технологий и кабельными операторами.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы москвичи не испытали дискомфорта при переходе к современным стандартам вещания. Кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, мы также договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле. Это позволит абонентам, которые по каким-либо причинам не хотят переходить на цифру или их телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи привычным образом. В первую очередь речь идет о старшем поколении», – подчеркнул руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сегодня к кабельному телевидению подключено около 99% домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4% населения. Как правило, это жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах.

Нововведение не коснется пользователей эфирного телевещания. С помощью коллективных и индивидуальных антенн москвичи сохранят доступ к 20 цифровым телеканалам, большинство из которых стали доступны в 2013 году.

Запуск цифрового эфирного телевещания состоится по всей России январе. При этом отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно.

В Москве аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года. До этого телевизионный сигнал не пропадет с экранов москвичей, получающих его с помощью коллективных и индивидуальных антенн.

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