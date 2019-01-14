РИАМО - 14 янв. В центре Москвы на 37 улицах установят дорожные знаки уменьшенного размера, они помогают улучшить внешний облик улиц и в то же время хорошо видны участникам дорожного движения, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и других. Впервые такие знаки появились в рамках эксперимента на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках в феврале 2017 года. Вместо стандартных указателей высотой 700 миллиметров и шириной 700 миллиметров начали устанавливать знаки размером 400 на 400 или 500 на 500 миллиметров», - говорится в сообщении.

По итогам пилотного проекта в Москве приняли решение сократить количество дорожных знаков в центре столицы и перейти от крупных указателей к миниатюрным. Этот эксперимент получил положительную оценку Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован для реализации в других городах.

«Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки «Парковка» и «Инвалид». При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации», — отметил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев.