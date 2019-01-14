РИАМО - 14 янв. Желающим первый раз окунуться в проруби зимой необходимо сперва проконсультироваться с врачом, а непосредственно перед погружением новичкам следует размяться и настроиться на позитивный лад, сообщили РИАМО опытные моржи.

«Я окунаюсь в прорубь полтора года. Для начинающих моржей советую перед первым окунанием проконсультироваться с врачом, так как в холодной воде идет серьезная нагрузка на сердце. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки для разогрева, разогреть тело можно пробежкой или физическими упражнениями», - сказал морж Артур Ганиев.

Он также порекомендовал не окунаться в прорубь в одиночку. Новичкам лучше найти в городе клуб любителей зимнего купания, чтобы начать моржевать под присмотром опытных единомышленников.

«Для закаливания человеку нужно преодолеть психологический барьер. В хорошем, дружном коллективе это не составляет труда, опытные моржи поддержат и дадут добрые советы начинающим. При дискомфорте или неприятных ощущениях нужно прекратить процедуру закаливания», - добавил Ганиев.

Он отметил, что первый заход в ледяную воду должен длиться не более 5 секунд, с каждым разом это время можно немного увеличивать. Кроме того, новичкам следует воздержаться от погружения в прорубь с головой.

«Идеальным местом для начинающих будет прорубь рядом с баней. Закаляться лучше начинать в летний период - принимать холодный душ, обливаться холодной водой», - добавил Ганиев.

Морж Харитон Веревкин, в свою очередь, посоветовал перед окунанием хорошо размяться с помощью физических упражнений и сделать несколько глубоких вдохов – при первом погружении у новичков может перехватывать дыхание.

«После необходимо хорошо растереться полотенцем. Если переодеваетесь на улице, желательно иметь коврик для ног. Первым делом нужно надеть теплые носки, варежки и шапку. Нужно только раз решиться, а потом за уши от проруби не оттащишь. Заряд бодрости, энергии и хорошего настроения гарантирован», - добавил Веревкин.

Морж Айрат Ахмеров уверен, что в прорубь необходимо окунаться только в хорошем настроении.

«Я уверен, что правильный психологический настрой перед входом в прорубь необходим. Не нужно настраивать себя на то, что сердце может остановиться или дыхание перехватит. Необходимо окунаться только с хорошими мыслями, тогда вам точно это понравится», - сказал Ахмеров.