РИАМО - 14 янв. Автомобилистов столицы призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега, который будет идти в городе в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

В Московском регионе в понедельник ожидается облачная погода и до 0 градусов, возможна метель. Атмосферное давление понизится и будет существенно ниже нормального.

«За окном минус 3 градуса, а к полудню будет минус 2 градуса. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность движения в Москве утром в понедельник оценивается в четыре балла из десяти максимальных.