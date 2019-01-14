РИАМО - 14 янв. Облачная погода и до 0 градусов ожидается в Подмосковье и Москве в понедельник, возможна метель, атмосферное давление понизится и будет существенно ниже нормального, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Циклон со стороны Скандинавского полуострова и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в Москве и Московской области. Ожидается облачная погода. Время от времени будет приниматься снег. Максимальная температура в столице — минус 3-1 градус, по области — минус 5-0 градусов», - говорится в сообщении.

Умеренный ветер южных румбов усилится местами до 15 метров в секунду и поднимет метель. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Погодные условия в Московском регионе трудно назвать благоприятными: низкое атмосферное давление, высокая влажность воздуха, температура воздуха намного выше привычных значений, содержание кислорода в воздухе пониженное. Такой тип погоды, так называемый гипоксический, не лучшим образом переносят люди с заболеваниями бронхов и легких, сердца и сосудов, как правило, астматики, гипотоники и люди с вегетососудистой дистонией, перенесшие инфаркт или инсульт», - предупреждают синоптики.