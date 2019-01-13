РИАМО - 13 янв. Российский режиссер Никита Михалков считает Московский губернский театр брендом Московской области, сообщила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

«Позавчера я встречалась и общалась по стратегическим вопросам развития культуры Московской области с Никитой Сергеевичем Михалковым. <…> У него в понятии бренд Подмосковья уже сформирован – это (Сергей - ред.) Безруков и Московский губернский театр», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что Московский губернский театр под руководством Безрукова уже прошел первую веху своей истории, у которого блистательнейшая база, так как его театральное образование – лучшее, что может быть.

13 января в театре состоялся большой праздник — церемония вручения премий Московского губернского театра Golden Mukhin и празднование дня рождения театра.

Специальная премия Golden Mukhin была учреждена три года назад по инициативе Безрукова. Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам. Golden Mukhin сразу же окрестили «Губернским Оскаром»: лауреатам вручаются позолоченные статуэтки — уменьшенные копии памятника дворнику («Оскар» с метлой и в кепке) из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе В. Жеребцова.

В этом году список номинаций расширился: помимо сотрудников МГТ Golden Mukhin получили многолетним друзьям и партнерам театра.

Московский губернский театр начал свое существование в 2013 году. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра имени А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Художественный руководитель – народный артист РФ Сергей Безруков.

За пять сезонов Московский губернский театр обогатил свою афишу рекордным количеством спектаклей: более 30 новых названий появилось на большой и малой сценах, среди них заметную роль играет классика: «Нашла коса на камень» по мотивам произведений А. Островского, «Цветы запоздалые» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Веселый солдат» В. Астафьева и другие.