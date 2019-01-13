РИАМО - 13 янв. Хоккеисты столичного «Спартака» проиграли омской команде «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Балашихе, сообщает Газета.ru.

Встреча команд состоялась на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье. Судили игру Роман Гофман (Москва, Россия), Александр Сергеев (Жуковский, Россия).

«Авангард» одерживает волевую победу над «Спартаком»! Тейлор Бек записал на свой счет дубль. «Ястребы» во второй раз в сезоне справились со спартаковцами», - говорится в сообщении.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу омичей.