РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. В подмосковном Королеве 12 января прошел первый судейско-практический семинар по паратхэквондо-пхумсэ, Королев принял первый в России семинар по данному направлению, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Королевские специалисты поделились своим опытом в области организации секций для особенных детей.

«Быть организатором такого мероприятия безусловно престижно, но вместе с этим и огромная ответственность. В ходе семинара разбирались вопросы не только касающиеся судейства и соревнований по паратхэквондо, но и как организовать работу в секциях с особенными детьми», - отмечается в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили: администрация городского округа Королев, комитет по паратхэквондо Союза тхэквондо России, Федерация паратхэквондо Краснодарского края, спортивная школа олимпийского резерва «Металлист» Королева.

В 2015 году в Королеве открылась первая в Московской области спортивная адаптивная школа «Наш мир», в которой сегодня занимается более 300 воспитанников.